Петербурженка выдала полиции почти 400 гр наркотика, пистолеты и патроны

Наркотики были в квартире на Краснопутиловской улице. Фото: google.maps

Наркотики были в квартире на Краснопутиловской улице. Фото: google.maps

Сотрудники петербургской полиции задержали местную жительницу, хранившую у себя дома крупную партию наркотика и оружие.

В пресс-службе городского ГУ МВД сообщили, что накануне правоохранители установили, что в квартире дома №125 по Краснопутиловской улице могут находиться наркотики и психотропы. Стражи порядка наведались в квартиру, где проживали 30-летняя женщина и 38-летний мужчина.

Петербурженка, увидев полицейских, добровольно отдала 388 грамм наркотика, пистолет Макарова, пистолет «ТТ» и восемь патроном калибра 9 миллиметров.

Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге женщина перевела более 9 млн рублей «сотруднику ФСБ». Ущерб составил 9 132 400 рублей. Возбуждено уголовное дело.