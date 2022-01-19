В Петербурге женщина перевела более 9 млн рублей «сотруднику ФСБ»

В Калининском районе Петербурга местная жительница стала жертвой мошенников.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 18 января в полицию обратилась женщина 1965 года рождения, начальник планового отдела СПб ГБУ «Городская поликлиника № 49».

По словам пострадавшей, ей на протяжении нескольких дней поступали звонки от неизвестного, который представился сотрудником ФСБ, и, под предлогом обеспечения безопасности ее денежных средств, убедил женщину взять кредит. Петербурженка несколькими переводами отправила на неизвестным счет 9 132 400 рублей.

Ущерб составил 9 132 400 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пенсионерки из Калининского попались на удочку мошенников и отдали почти миллион за «дочерей».