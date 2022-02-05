Эксперты выяснили, что средняя зарплата жителя Северной столицы составляет более 73 тысяч

Эксперты выяснили, что средняя зарплата жителя Северной столицы составляет более 73 тысяч. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Эксперты выяснили, что средняя зарплата жителя Северной столицы составляет более 73 тысяч. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Как оказалось, средняя номинальная заработная в Санкт-Петербурге в январе и по ноябрь 2021 года увеличилась на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По последним подсчетам, средняя зарплата петербуржца составляет около 73 392 рублей. Об этом сообщает «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

При этом «Невские новости» поговорили с экономистом и политологом Петром Коловангиным, который выразил сомнение в том, что такие средние зарплаты, действительно, есть в Петербурге.

«Номинальная зарплата — это та зарплата, которую начисляют. Из номинальной зарплаты, начисленной вычитают налоги, сборы, поборы и так далее», — отметил специалист.

По его мнению, вот то, что остается после всех сборов — и есть реальная средняя заработная плата.

Одновременно с этим в Северной столице остается самый низкий в стране уровень безработицы. Уже к концу 2021 года безработица в городе составила 0,8%, а в конце 2020-го этот показатель составлял 3,2%.

По данным из отчета по итогам экономического развития, доходы бюджета Санкт-Петербурга составили 843,3 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что большинство россиян заявили об отсутствии выбора банка, куда приходит зарплата, самостоятельно.