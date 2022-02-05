Эксперты выяснили, что средняя зарплата жителя Северной столицы составляет более 73 тысяч

Эксперты выяснили, что средняя зарплата жителя Северной столицы составляет более 73 тысяч
Эксперты выяснили, что средняя зарплата жителя Северной столицы составляет более 73 тысяч. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Как оказалось, средняя номинальная заработная в Санкт-Петербурге в январе и по ноябрь 2021 года увеличилась на 10,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

По последним подсчетам, средняя зарплата петербуржца составляет около 73 392 рублей. Об этом сообщает «Мойка 78» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

При этом «Невские новости» поговорили с экономистом и политологом Петром Коловангиным, который выразил сомнение в том, что такие средние зарплаты, действительно, есть в Петербурге.

«Номинальная зарплата — это та зарплата, которую начисляют. Из номинальной зарплаты, начисленной вычитают налоги, сборы, поборы и так далее», — отметил специалист.

По его мнению, вот то, что остается после всех сборов — и есть реальная средняя заработная плата.

Одновременно с этим в Северной столице остается самый низкий в стране уровень безработицы. Уже к концу 2021 года безработица в городе составила 0,8%, а в конце 2020-го этот показатель составлял 3,2%.

По данным из отчета по итогам экономического развития, доходы бюджета Санкт-Петербурга составили 843,3 млрд рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что большинство россиян заявили об отсутствии выбора банка, куда приходит зарплата, самостоятельно.

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