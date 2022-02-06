Ученые рассказали, какой напиток может помочь снизить сахар и холестерин

Ученые рассказали, какой напиток может помочь снизить сахар и холестерин
Ученые рассказали, какой напиток может помочь снизить сахар и холестерин. Фото: Pixabay

Американские ученые раскрыли секрет напитка, который может снизить сахар и холестерин, сели употреблять его в нужной дозировке.

По мнению экспертов из США, кофе может способствовать снижению сахара и холестерина, при этом употреблять этот напиток можно всем, но при соблюдении определенного количества. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале.

Примечательно, что кофе не возбраняется даже пациентам-сердечникам, но с большой осторожностью. Кофе не рекомендуется пить только при особой чувствительности к кофеину, отметила Кореневич.

Эксперт рассказала, что без вреда для здоровья в день можно пить две чашки кофе. Исключением не стали даже люди с сердечно-сосудистыми проблемами. Кофе может снизить риск развития сахарного диабета у пациентов с ишемической болезнью сердца.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что диетолог Антонина Саволюк дала совет по правильному употреблению кофе, чтобы он не принес вред здоровью.

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