Ученые рассказали, какой напиток может помочь снизить сахар и холестерин

Ученые рассказали, какой напиток может помочь снизить сахар и холестерин. Фото: Pixabay

Ученые рассказали, какой напиток может помочь снизить сахар и холестерин. Фото: Pixabay

Американские ученые раскрыли секрет напитка, который может снизить сахар и холестерин, сели употреблять его в нужной дозировке.

По мнению экспертов из США, кофе может способствовать снижению сахара и холестерина, при этом употреблять этот напиток можно всем, но при соблюдении определенного количества. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, кардиолог Анна Кореневич на своем YouTube-канале.

Примечательно, что кофе не возбраняется даже пациентам-сердечникам, но с большой осторожностью. Кофе не рекомендуется пить только при особой чувствительности к кофеину, отметила Кореневич.

Эксперт рассказала, что без вреда для здоровья в день можно пить две чашки кофе. Исключением не стали даже люди с сердечно-сосудистыми проблемами. Кофе может снизить риск развития сахарного диабета у пациентов с ишемической болезнью сердца.