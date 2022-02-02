Диетолог посоветовала запивать кофе стаканом воды

В кофе не следует добавлять молоко или сливки. Фото: Pixabay

В кофе не следует добавлять молоко или сливки. Фото: Pixabay

Диетолог Антонина Саволюк дала совет по правильному употреблению кофе, чтобы он не навредил здоровью.

Специалист рассказала РИА Новости, что кофе лучше пить во время завтрака и посоветовала вместе с ним наливать стакан воды.

Она объяснила, что кофе выводит воду из кровяного русла, поэтому после каждой чашки следует выпивать стакан воды. Диетолог посоветовала превратить это в привычку, которая будет полезна для всех.

Саволюк также рассказала, кому следует отказаться от кофе. Этот напиток опасен при гипертонии, поскольку он дополнительно повышает артериальное давление. Кроме того, крепкий кофе противопоказан людям с гастритом и язвенной болезнью.

Она добавила, что из-за содержания в кофе антиоксидантов и катехинов, которые легко связываются с белками и кальцием, в напиток не следует добавлять молоко или сливки.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что средиземноморская диета может предупредить развитие рака у людей.