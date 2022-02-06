Врач предупредил, что фастфуд и сладости ослабляют иммунитет при коронавирусе

Врач предупредил, что фастфуд и сладости ослабляют иммунитет при коронавирусе
Врач предупредил, что фастфуд и сладости ослабляют иммунитет при коронавирусе. Фото: Pixabay

В период заражения коронавирусной инфекцией по мнению врачей вредно употреблять фастфуд и продукты, содержащие сахар. Они могут усугубить течение болезни.

Совет отказаться от сладкого и вредной пищи в период лечения от COVID-19 дал кандидат медицинских наук, врач Сергей Чудаков. По его мнению, названные группы продуктов способствуют воспалительному процессу. Об этом пишут РИА Новости.

Некоторые группы продуктов не помогают организму найти силы и победить болезнь, а наоборот ускоряют развитие вируса.

» Это весь фастфуд, особенно любимый многими картофель фри, промышленный майонез с уксусом, промышленные же сладости (конфеты, пирожные, торты)», — отметил Чудаков.

Вместо вредных продуктов врач рекомендовал обратить внимание на практически все овощи, которые полезны как в сыром, так и в термически обработанном вид, кисло-сладкие фрукты, зелень, различные виды ягод, особенного черного цвета. Их эксперт назвал «антивоспалительными» продуктами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что ученые раскрыли секрет напитка, который может снизить сахар и холестерин, если употреблять его в нужной дозировке. Таким чудо-средством является кофе.

коронавирус Россия сахар сладкое фастфуд


 

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