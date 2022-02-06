«Эффект «омикрона»»: почему началось ослабление антиковидных мер, и чем это обернется

В России власти начали ослаблять коронавирусные меры, некоторые пункты, касающиеся индивидуальной защиты населения, а также ПЦР-тестов и изоляции были изменены. По мнению экспертов, отмена карантина у контактировавших с зараженными коронавирусом лицами связана с индивидуальными особенностями омикрон-штамма. Все остальные меры тоже были пересмотрены по этой причине.

С началом господства «омикрона» большая часть заболевших переносит вирус в более легкой форме, а у некоторых инфекция и вовсе живет в организме бессимптомно. В регионах России снижается количество госпитализаций, что также навело на мысли в неэффективности такого большого количества ограничительных мер.

В Роспотребнадзоре предполагают о медленной стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом. По всем признакам новый штамм поражает уже не с такой силой, как предыдущие. Вслед за федеральным центром коронавирусные меры делают мягче и региональные власти. При этом вирусологи настоятельно не рекомендуют забывать о тех правилах, которые остались и не были исключены из обязательного применения. Даже напротив, оставшиеся меры требуют еще более внимательного контроля со стороны их соблюдения. В частности, речь идет об использовании масок, потому что «омикрон» по-прежнему остается самым заразным вариантом коронавируса.

По обновленным санитарно-эпидемиологическим правилам Роспотребнадзора, контактировавшие с зараженными коронавирусом больше не обязаны соблюдать изоляцию даже в течение 7 дней. Обновления были опубликованы 5 февраля на портале правовой информации. Кроме того, при выписке после болезни пациенту больше не нужно сдавать ПЦР-тест, если он находился на лечении более недели. Еще одной измененной нормой стали перчатки, — их больше не нужно носить, как обязательное средство защиты.

Примерно от 17 до 20% жителей России переносят COVID-19, не имея при этом симптомов, свидетельствуют данные Роспотребнадзора. По мнению доктора медицинских наук, специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога Владислава Жемчугова, на самом же деле доле бессимптомно больных может быть гораздо больше, сообщают «Известия».

Эксперт согласен с тем, что свойства омикрон-штамма позволяют внести изменения в противоэпидемиологические меры. Большая часть из ограничений просто теряет свою силу перед новым штаммом.

«Это в первую очередь легкое течение заболевания и низкая летальность. По сути, большая часть людей переносит «Омикрон» как обычную простуду», — отметил Жемчугов.

Отмечается, что в настоящий момент 71 регион фиксирует снижение количества госпитализаций. Так, на утро 6 февраля, по данным оперативного штаба, за сутки в России стационары пополнились 12 749 пациентами, что на почти 30% меньше, чем за день до этого. При этом коронавирус на 6 февраля в целом подтвердился у более, чем 180 тысяч человек. Конкретно штамм «омикрон» был отмечен в 84 субъектах. В Северной столице и Москве этот штамм практически вытеснил «Дельту», но в общем по России распространение «омикрона» и «дельты» идет в равных частях, рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Несмотря на отмену некоторых мер, следует усилить контроль за соблюдением действующих правил, особенно за ношением масок, считает Сергей Нетесов. Некоторые жители могут на ряду с больше не действующими ограничениями перестать использовать вообще всякие средства защиты, что может увеличить заболеваемость.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что через какое-то время коронавирусная инфекция уйдет из человеческой популяции, но не полностью. Он останется, как обычная болезнь, не создающая пандемию.