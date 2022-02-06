Эксперт приговорил коронавирус к долгому пребыванию в человеческой популяции

Эксперт приговорил коронавирус к долгому пребыванию в человеческой популяции
Эксперт приговорил коронавирус к долгому пребыванию в человеческой популяции. Фото: pexels.com

Специалист заверил через какое-то время коронавирусная инфекция уйдет из человеческой популяции, но не полностью.

По мнению вирусолога, доктора медицинских наук, профессора, главного сотрудника НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолия Альтштейна, коронавирус больше никогда полностью не покинет человека. Он просто включится в список болезней. Об этом сообщает URA.ru.

«В ближайшее время эпидемия пойдет вниз. Через какое-то количество времени он уйдет, но не совсем», — отметил эксперт.

При этом, по словам специалиста, перспективы на развитие у вируса плохие: люди будут продолжать заражаться, но эти заболевания не дойдут до состояния пандемии. Альтштейн заключил, сейчас в мире уже очень много проиммунизированных людей. По его мнению, ученые еще долго будут заниматься изучением коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Северной столице за сутки медики зарегистрировали смерть 67 человек с положительным тестом на коронавирус.

исследовательского центра Гамалеи коронавирус коронавирусная инфекция Россия


 

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