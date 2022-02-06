В Петербурге скончались еще 67 пациентов с коронавирусом

В Петербурге за сутки медики зарегистрировали смерть 67 человек с положительным тестом на коронавирус. Об этом сегодня, 6 февраля, сообщил оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

Город на Неве сегодня на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северную столицу обогнала Москва, где выявлен 81 летальный исход за сутки. Тройку замыкает Московская область — 40 смертей. В Ленинградской области от умерли еще семь пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

Отметим, что число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 30 267. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 335 414 человек, в том числе 661 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что стало известно, как группа крови влияет на течение коронавируса.