Стало известно, как группа крови влияет на течение коронавируса

Пока исследования по этому вопросу продолжаются. Фото: комитет по здравоохранению

Пока исследования по этому вопросу продолжаются. Фото: комитет по здравоохранению

Легче всего с коронавирус переносят люди с первой группой крови, а вот обладатели второй – тяжелее. Об этом рассказал заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов.

По его словам, такие показатели скорее являются тенденциями, чем четкими закономерностями.

Вирусолог отметил в беседе с изданием «Газета.Ru», что исследования на эту тему еще не завершены. Кроме того, все еще нет точных данных, чем обусловлена выявленная связь.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что перенесенная коронавирусная инфекция становится причиной ранних и отдаленных неврологических осложнений. Среди возможных последствий могут быть болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона.