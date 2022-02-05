COVID может спровоцировать болезни Альцгеймера и Паркинсона у молодых людей

Среди возможных последствий может быть в том числе болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Фото: Комздрав

Среди возможных последствий может быть в том числе болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона. Фото: Комздрав

Перенесенная коронавирусная инфекция становится причиной ранних и отдаленных неврологических осложнений. Такое заявление сделал замдиректора Научного центра неврологии, член-корреспондент РАН Сергей Иллариошкин.

По его словам, 65-80% переболевших COVID-19 в тяжелой форме в дальнейшем сталкиваются с неврологическими осложнениями. Причем у женщин такой недуг наблюдается чаще.

Невролог отметил в эфире «Радио России», что среди возможных последствий также могут быть болезнь Альцгеймера и болезнь Паркинсона, даже среди молодых. Первыми симптомами болезни Паркинсона являются скованность движений, дрожь, нарушение координации движений.

Кроме того, среди настораживающих признаков можно выделить изменение почерка, ловкости пальцев рук, а также заторможенность мышления, изменение походки, которая становится более медленной и шаркающей, и менее эмоциональная мимика.

При этом нарушения обоняния и вкуса являются обратимым процессом. Хотя он может затянуться до полутора лет.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Позднее был выявлен штамм коронавируса «Омикрон», его обнаружили в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Первый в мире образец линии BA.2 был найден еще 17 ноября прошлого года в ЮАР. В настоящее время он зарегистрирован уже в более чем в 50 странах мира

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 17-20% инфицированных в России переносят ковид бессимптомно. В настоящее время максимальный рост заболеваемости идет среди людей в возрасте 15-18 лет и 30-49 лет. Около 80% всех случаев заражения коронавирусом приходится на «омикрон». Остальные 20% вызваны «дельтой», при которой заболевание протекает в тяжелой форме и вызывает больше последствий.