Роспотребнадзор: 80% случаев коронавируса в Петербурге вызваны «омикроном»

Роспотребнадзор: 80% случаев коронавируса в Петербурге вызваны &#171;омикроном&#187;
По словам главы Роспотребнадзора, около 80% всех случаев заражения коронавирусом приходится на "омикрон". Фото: Кремль

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что порядка 80% случаев коронавируса в Петербурге и Москве вызваны омикрон-штаммом.

Попова заявила в разговоре с РИА Новости, что штамм «омикрон» обладает высокой контагиозностью и является самым заразным из всех известных вариантов COVID-19. Она отметила, что самое активное распространение «омикрона» происходит в Петербурге и Москве.

По словам главы Роспотребнадзора, около 80% всех случаев заражения коронавирусом приходится на «омикрон». Остальные 20% вызваны «дельтой», при которой заболевание протекает в тяжелой форме и вызывает больше последствий.

Попова также обратила внимание на то, что около 17-20% инфицированных в стране переносят ковид бессимптомно. В настоящее время максимальный рост заболеваемости идет среди людей в возрасте 15-18 лет и 30-49 лет.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что эксперты ВОЗ предупредили: волна «омикрона» будет мощной, но короткой.

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