Эксперты ВОЗ предупредили: волна «омикрона» будет мощной, но короткой

Эксперты ВОЗ предупредили: волна &#171;омикрона&#187; будет мощной, но короткой
Волна "омикрона" будет мощной, но короткой. Фото: unsplash

В ВОЗ назвали длительность и силу распространения омикрон-штамма.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге предупредил, что волна заражений людей омикрон-штаммом будет, действительно, мощной, но короткой. Об этом пишет ТАСС.

По мнению эксперта, Россия — это одна из тех стран, где штамм «омикрон» распространяется активнее всего, поэтому еще рано расслабляться.

Клюге отметил, что необходимо соблюдать условия для стабилизации пандемии. В частности, необходимо уделить внимание вакцинации и ревакцинации, а также — ношению масок. Еще очень важно, по мнению эксперта, проветривание классов в школах. Следующим пунктом стоит повышение властями уровня доступности лечения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что для петербуржцев, у которых в семье кто-то заразился коронавирусом, появился свод некоторых рекомендаций.

ВОЗ коронавирус омикрон Россия


 

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