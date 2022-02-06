В России с ноября втрое вырос спрос на открытие банковских депозитов

Такой рост спроса на открытие вкладов связан с увеличением их доходности. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Такой рост спроса на открытие вкладов связан с увеличением их доходности. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Россияне стали открывать больше вкладов после повышения ключевой ставки Центробанком. По мнению аналитиков, это произошло на фоне повышения ключевой ставки и роста доходности.

Так, в период с ноября 2021 года по январь 2022 года количество депозитов увеличилось в три раза.

Как сообщили «Известия», ставки по вкладам в среднем составляют 7-7,5% годовых, а максимальные ставки достигают 9,4-10,2%. Кроме того, новым клиента в 2022 году банки предлагают вклады под 8,68-10% годовых.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЦБ выявил нарушение банками условий оформления кредитных договоров. Некоторые банки используют телефонные звонки в качестве подтверждения согласия заемщика на получение кредита. Например, банк без предварительного уведомления направляет человеку кредитную карту по почте, а «подписью» по такому договору признает телефонный звонок гражданина об активации карты».