На Седова ликвидировали последствия прорыва трубы с кипятком

На Седова ликвидировали последствия прорыва трубы с кипятком
Прорыв трубы на улице Седова. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

В Невском районе Санкт-Петербурга устранили последствия потопа, вызванного прорванной трубой с горячей водой на улице Седова.

Коммунальная авария случилась в воскресенье, 6 февраля. Подземная труба теплосети, диаметр которой составляет 273 миллиметра, прорвалась в результате проседания грунта.

Как сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК», прибывшие сотрудники огородили опасный участок коммунальной аварии и локализовали вытекание кипятка.

«Река кипятка льется по двору и из двора на улицу. Люди пытаются спасти автомобили», — писали очевидцы происходящего в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трубу с кипятком прорвало на улице Козлова. По словам очевидцев происходящего, проезжая часть в Кировском районе оказалась залитой горячей водой.

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