Трубу с кипятком прорвало на улице Козлова

От асфальта идет пар. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

От асфальта идет пар. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

По словам очевидцев происходящего, проезжая часть в Кировском районе оказалась залитой горячей водой.

В среду вечером, 2 февраля, на улице Козлова прорвало трубу с горячей водой. Автомобилисты сообщили, что на проезжей части разлился кипяток. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

«На улице Козлова прорыв ГРВ. Вся улица в кипятке от проспекта Ветеранов в сторону Солдата Корзуна», — рассказывают свидетели случившегося.

На видеокадрах заметно, что проезжая часть подтоплена водой. От асфальта идет пар.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Восстания пешеходам приходится обходить опасный участок. Жизни и здоровью горожан угрожает разломанная пополам труба.