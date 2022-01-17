Треснутая водосточная труба на Восстания вот-вот рухнет на прохожих

Треснутая водосточная труба на Восстания вот-вот рухнет на прохожих
Водосточная труба повисла над тротуаром. Фото: скриншот Telegram-канал "Аварийный Петербург"

На улице восстания пешеходам приходится обходить опасный участок. Жизни и здоровью горожан угрожает разломанная пополам труба.

Об этом стало известно вечером понедельник, 17 января. Как сообщают очевидцы в Telegram-канале «Аварийный Петербург», водосточная труба на фасаде здания 43 по улице Восстания треснула посередине.

Судя по кадрам, часть прикреплена к зданию, а вторая обломанная половина повисла на одном креплении, которое может не выдержать тяжести конструкции.

Осадки и ветер могут ускорить процесс, в результате чего кусок металла рухнет на прохожих. Опасная зона не огорожена.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что кусок фасада рухнул в паре метров от девушки с коляской на Каменноостровском проспекте.

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