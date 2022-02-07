Южный вестибюль «Московской» закрыли на капитальный ремонт

В Петербурге закрылся на ремонт один из вестибюлей станции метро «Московская» на синей ветке.

Как сообщает пресс-служба учреждения «Организатор перевозок», капитальный ремонт полностью закрывает южный вестибюль «Московской», расположенный на Алтайской улице. Вход в метро закрылся с 21:00 воскресенья, и откроют его только через 11 месяцев.

Пассажиры смогут воспользоваться северным вестибюлем «Московской», который находится на улице Типанова.

Также сообщается, что с понедельника, 7 февраля, автобусный маршрут-экспресс №39Э, следующий от «Московской» до аэропорта Пулково, будет дополнительно останавливаться на улице Типанова у выхода из северного вестибюля станции.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пассажиропоток петербургского метрополитена упал на 25% из-за коронавируса.