Российские банки усилят контроль за денежными операциями клиентов

Российские банки усилят контроль за денежными операциями клиентов
При наличии оснований банки будут блокировать нелегальные переводы. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Центробанк по поручению правительства РФ усилит до конца ноября контроль банков за денежными операциями своих клиентов.

Как сообщают «Известия», российские банки по рекомендации ЦБ должны будут в кратчайшие сроки выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» клиентов — более 10 в день или более 50 в месяц. Также подозрительными будут считаться «значительные объемы» операций между россиянами — более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц. При наличии оснований банки будут блокировать подобные переводы.

Кредитные организации уже приступили к выполнению рекомендаций по усилению контроля за операциями физлиц. Отмечается, что эта работа будет направлена только на выявление нелегальных платежей среди физлиц и не затронет предпринимателей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России втрое вырос спрос на открытие банковских депозитов.

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