Российские банки усилят контроль за денежными операциями клиентов

Центробанк по поручению правительства РФ усилит до конца ноября контроль банков за денежными операциями своих клиентов.

Как сообщают «Известия», российские банки по рекомендации ЦБ должны будут в кратчайшие сроки выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» клиентов — более 10 в день или более 50 в месяц. Также подозрительными будут считаться «значительные объемы» операций между россиянами — более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц. При наличии оснований банки будут блокировать подобные переводы.

Кредитные организации уже приступили к выполнению рекомендаций по усилению контроля за операциями физлиц. Отмечается, что эта работа будет направлена только на выявление нелегальных платежей среди физлиц и не затронет предпринимателей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России втрое вырос спрос на открытие банковских депозитов.