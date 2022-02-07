В понедельник жителям Петербурга пообещали снег и до +1 градуса

В понедельник жителям Петербурга пообещали снег и до +1 градуса
Сегодня в Северной столице будет идти снег. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге в понедельник, 6 февраля, ожидается снежная, но теплая погода. Оттепель создаст сложную обстановку на дорогах.

Об этом говорится в прогнозе синоптиков «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Сегодня в Северной столице будет идти снег, местами переходящий в мокрый. Юго-восточный, восточный ветер днем подует со скоростью 3-8 м/с.

В течение дня температура воздуха будет держаться на уровне от -1 до +1 градуса. Потепление приведет к сложной обстановке на дорогах.

Атмосферное давление днем будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что оттепели и морозы в Петербурге будут сменять друг друга до конца зимы.

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