В Петербурге высота снега установила рекорд

В Петербурге высота снега установила рекорд
Мокрый снег продолжает идти и в понедельник . Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В минувшее воскресенье высота снега в Северной столице достигла рекорда за всю зиму — 41 сантиметра.

Об этом рассказал в понедельник, 7 февраля, ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Facebook.

По словам синоптика, высота снежного покрова в городе на Неве достигла 41 сантиметра. Такой показатель является максимальным с начала зимы. Но «рекордный снег» быстро растаял. В Петербург резко пришло потепление. Оттепель в момент растопила высокие сугробы.

«Однако оттепель, пришедшая в город на Неве после полудня, максимум которой составил +1,3 градуса, способствовала резкому таянию снега. В результате высота снежного покрова за сутки уменьшилась почти на четверть и сегодня утром составила 33 сантиметра», — констатировал Леус.

Прогнозист также объяснил, что оттепели разной интенсивности будут в Петербурге до пятницы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что московский синоптик запрещает петербургским СМИ называть свою фамилию в новостях.

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