Пенсионный фонд напоминает о выплате в 27 000 рублей

Это правительственные деньги, которые выделяются на оздоровительный отдых для школьников. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Это правительственные деньги, которые выделяются на оздоровительный отдых для школьников. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Пенсионном фонде напомнили, что некоторые россияне могут получить выплату в размере 27 225 рублей. По закону она полагается определенной категории граждан, но о ней часто забывают. Речь идет о правительственных выплатах на организацию отдыха. Оформить пособие можно один раз в год, это единовременная выплата.

Это правительственные деньги, которые выделяются на оздоровительный отдых для школьников. Получить их можно единовременно один раз за год. Для того, чтобы оформить выплату, необходимо обратиться с заявлением в региональное отделение Пенсионного фонда или в МФЦ.

Однако полагаются эти деньги не всем школьникам, а лишь детям военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей или в результате военной травмы. Даже если смерть произошла после увольнения из вооруженных сил, но причиной стала травма, полученная в результате несения воинской службы, ребенок все равно имеет право на выплату.

Родитель, опекун или попечитель школьника, потерявшего отца, могут подать заявление на получение средств на организацию детского оздоровительного отдыха.

Для получения денег нужно написать соответствующее заявление и собрать пакет документов, подтверждающих право на выплату. Например, свидетельство о рождении ребенка, документы об опеке и справки о смерти родителя-военнослужащего. Полный перечень документов можно посмотреть на сайте Пенсионного фонда России. Единовременно выделяется 27 225 рублей на одного школьника.

Документы и заявление принимают в региональном отделении Пенсионного фонда или отделе МФЦ по месту проживания ребенка.

Для рассмотрения заявки Пенсионному фонду понадобится до 5 рабочих дней. Если решение о выплате будет положительным, на расчетный счет или банковскую карту родителя или законного представителя школьника будут переведены деньги. Выплаты поступят в течение 5 рабочих дней.