Стройка второго небоскреба «Лахта Центра» сдвинула яхт-клуб

У «Лахта Центра» создадут международный парусный центр со стоянкой для яхт. Фото: gazprom.ru

У «Лахта Центра» создадут международный парусный центр со стоянкой для яхт. Фото: gazprom.ru

Однако по завершению строительства второго небоскреба «Лахта Центра» яхт-клуб вернется на свое место.

На некоторое время Яхт-клуб «Геркулес», который находится совсем рядом от комплекса «Лахта Центра», передвинут на другое место. Это сделают для того, что осуществить дальнейшее развитие комплекса, в том числе строительство второго небоскреба, высота которого должна составить 703 метра. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В настоящий момент неясно, на какое время и куда будет сдвинут яхт-клуб.

Напомним, что «Газпром» является владельцем и основным инвестором проекта развития яхтенного порта «Геркулес».

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