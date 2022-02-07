Стройка второго небоскреба «Лахта Центра» сдвинула яхт-клуб

Стройка второго небоскреба «Лахта Центра» сдвинула яхт-клуб
У «Лахта Центра» создадут международный парусный центр со стоянкой для яхт. Фото: gazprom.ru

Однако по завершению строительства второго небоскреба «Лахта Центра» яхт-клуб вернется на свое место.

На некоторое время Яхт-клуб «Геркулес», который находится совсем рядом от комплекса «Лахта Центра», передвинут на другое место. Это сделают для того, что осуществить дальнейшее развитие комплекса, в том числе строительство второго небоскреба, высота которого должна составить 703 метра. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В настоящий момент неясно, на какое время и куда будет сдвинут яхт-клуб.

Напомним, что «Газпром» является владельцем и основным инвестором проекта развития яхтенного порта «Геркулес».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спрос на покупку зданий под реконструкцию в Петербурге увеличился в 4,5 раза.

лахта центр новости СПб яхт-клуб


 

Новости партнеров
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
Сиквел ментовских войн: дэпээсник, сломавший оперативнице руку, вину не признал, но девушку пожалел
Сиквел ментовских войн: дэпээсник, сломавший оперативнице руку, вину не признал, но девушку пожалел
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Петербуржцы стали самыми
Петербуржцы стали самыми "хладнокровными": только 27% переживают за здоровье близких из-за "омикрона"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стройка второго небоскреба «Лахта Центра» сдвинула яхт-клуб
В ПФР рассказали, кто может получить дополнительно 13 тысяч
«Неподконтрольной» учительнице петербургской гимназии ...
«Третий парк» купил петербургского перевозчика ПТК
В БЦ на Казанской улице агрессивный посетитель рассек администратору бровь
Песков заявил, что увольнение петербургской учительницы за чтение стихов ...
В Петербурге высота снега установила рекорд
Похороны в России могут сделать госуслугой