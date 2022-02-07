Здания у «Мариинки» придется укрепить ради строительства «оранжевой» ветки метро

Здания у &#171;Мариинки&#187; придется укрепить ради строительства &#171;оранжевой&#187; ветки метро
Здания необходимо укрепить. Фото: "Яндекс панорамы"

Стоимость ремонтных работ обойдется в 51 миллион рублей.

У Новой сцены Мариинского театра придется укрепить четыре здания. Это произойдет в рамках строительства новых станций «оранжевой» ветки метрополитена Петербурга, передает «Деловой Петербург».

Работа подрядчика будет направлена на укрепление несущих конструкций основания домов № 29А, 29Г, 31А и 36/1А по улице Декабристов. Цена работ оценивается в 51,4 млн рублей. Заказчиком выступает «Метрострой Северной столицы».

В данный момент рядом с будущей станцией метрополитена «Театральная» идут горнопроходческие работы и строительство станционного узла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Южный вестибюль «Московской» закрыли на капитальный ремонт.

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