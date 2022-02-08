Задержан надругавшийся над школьницей в подземном переходе Петербурга мужчина

Задержан надругавшийся над школьницей в подземном переходе Петербурга мужчина
По данному факту возбудили уголовное дело. Фото: pexels.com

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над школьницей в подземном переходе на улице Руставели.

Преступный инцидент произошел 1 февраля около 0:30. в полицию обратилась 40-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 13-летней дочери. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 7 числа правоохранители задержали подозреваемого. Днем у дома 13 по проспекту Косыгина был задержан неработающий23-летний мужчина, зарегистрированный в Волховском районе Ленобласти. Он изобличен в совершении вышеуказанного преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать заявила об изнасиловании дочери на школьной скамейке по Купчинской улице. Пострадавшая самостоятельно обратилась в приемный покой. Медики отметили, что острой гинекологической патологии выявлено не было.

задержание насильственные действие сексуального характера новости СПб


 

Новости партнеров
«Зловонное дыхание пустоты»: Стас Пьеха оправдался за отказ от встреч с бабушкой Эдитой
«Зловонное дыхание пустоты»: Стас Пьеха оправдался за отказ от встреч с бабушкой Эдитой
Доктор Мясников дал советы по измерению артериального давления
Доктор Мясников дал советы по измерению артериального давления
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
Два дня на подготовку: первые симптомы «омикрона» появляются очень быстро
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Задержан надругавшийся над школьницей в подземном переходе Петербурга мужчина
Эксперты выявили группу крови, влияющую на потерю памяти по мере старения
В проект застройки Охтинского мыса включили исторический парк
Власти поручили ЦБ усилить контроль за денежными операциями клиентов
Мокрый снег и гололед ожидают петербуржцев во вторник
«Тишь да гладь»: на дорогах Петербурга утром 8 февраля спокойно и ...
Спикер Госдумы Володин: закон о пожизненном заключении ...
«Скользко и ничего не видно»: утром вторника петербуржцев ...