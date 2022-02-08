Задержан надругавшийся над школьницей в подземном переходе Петербурга мужчина

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над школьницей в подземном переходе на улице Руставели.

Преступный инцидент произошел 1 февраля около 0:30. в полицию обратилась 40-летняя женщина с заявлением о том, что неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее 13-летней дочери. По данному факту возбудили уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 7 числа правоохранители задержали подозреваемого. Днем у дома 13 по проспекту Косыгина был задержан неработающий23-летний мужчина, зарегистрированный в Волховском районе Ленобласти. Он изобличен в совершении вышеуказанного преступления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мать заявила об изнасиловании дочери на школьной скамейке по Купчинской улице. Пострадавшая самостоятельно обратилась в приемный покой. Медики отметили, что острой гинекологической патологии выявлено не было.