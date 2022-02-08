В Пушкинском районе мужчина мог бы упасть на гвоздь, но дело было в ноже

В Пушкинском районе мужчина мог бы упасть на гвоздь, но дело было в ноже. Фото: Pixabay

В Пушкинском районе мужчина мог бы упасть на гвоздь, но дело было в ноже. Фото: Pixabay

Дело о загадочном падении с высоты собственного роста на гвоздь обернулось совсем не тем, чем казалось изначально. Сообщение о травмированном мужчине в Пушкинском районе поступило в правоохранительные вечером 7 февраля.

Около 19:33 вечера понедельника 42-летний мужчина сообщил в экстренные службы, что на Пионерской улице, 1, корпус 1, в городе Павловск Пушкинского района его знакомый в алкогольном опьянении упал на гвоздь и проткнул живот. Как стало известно Gazeta.SPB, правоохранительные органы прибыли на место, но обнаружили немного другую картину: мужчина, действительно, был ранен, но, вероятно, не гвоздем, а ножом.

Двадцатисемилетнего гражданина госпитализировали в НИИ «скорой помощи имени Джанелидзе», где у него диагностировали колото-резанную рану правой брюшной стенки правого подреберья. Мужчина оказался в тяжелом состоянии.

Позднее в тот же вечер около 20:20 у места происшествия по подозрению в совершении преступления был задержан 48-летний гражданин. У него изъяли складной нож.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Все детали выясняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что правоохранительные органы задержали мужчину, подозреваемого в надругательстве над школьницей в подземном переходе на улице Руставели.