В Кировском районе бездыханное тело шестиклассницы обнаружили под окнами шестнадцатиэтажки

В понедельник, 7 февраля, гражданин сообщил в экстренные службы, что в Кировском районе обнаружен труп ребенка.

Сообщалось, что на земле лежит человек. Как стало известно Gazeta.SPB, в заявлении говорилось о 13-летней девочке.

Тело ребенка обнаружили днем около 14:06. Предположительно, произошло падение с балкона лестничной клетки 9 этажа шестнадцатиэтажного здания.

Девочка ходила в шестой класс. Мать работает дизайнером, отчим — ведущий инженер. Семья погибшей благополучная и не состоит на учете в ОДН.

С места происшествия изъяли несколько вещей погибшей: кроссовок, четыре блокнота с записями, ноутбук и мобильный телефон. Все детали происшествия устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дело о загадочном падении с высоты собственного роста на гвоздь обернулось совсем не тем, чем казалось изначально. Сообщение о травмированном мужчине в Пушкинском районе поступило в правоохранительные вечером в понедельник.