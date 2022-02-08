Чистильщика снега на Большом Сампсониевском пришибло льдиной

Следственный комитет занялся очередным делом, связанным с падением льдины с крыши в Петербурге. Фото: Gazeta.SPB

Следственный комитет занялся очередным делом, связанным с падением льдины с крыши в Петербурге. Фото: Gazeta.SPB

В Петербурге заведено два уголовных дела: о причинении смерти по неосторожности, а также о применении насилия в отношении представителя власти.

Следственными органами СК России по Петербургу возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», сообщается на сайте Главного СУ СК по городу.

Следствие считает, что 7 февраля УК «Релакс» чистила снег и наледь с крыши дома на Большом Сампсониевском проспекте. Одним из работников являлся официально не трудоустроенный 29-летний мужчина.

После гражданин спустился вниз во двор, чтобы убрать снег и лед, разбросанный на асфальте. В этот момент на мужчину упали куски льда. Пострадавший скончался на месте происшествия.

Позднее был осуществлен обыск в офисе данной коммерческой структуры. В то же время 55-летний генеральный директор применил насилие в отношении следователя, причинив ему физическую боль. В отношении управленца возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Сейчас решается вопрос о предъявлении ему обвинения и заключения под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после гибели рабочего под ледяной глыбой в Гатчине возбуждено уголовное дело.