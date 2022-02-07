После гибели работника фабрики в Ленобласти от отпадения глыбы льда возбуждено уголовное дело

В Гатчинском районе по факту падения глыбы льда на работника возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел 7 февраля на территории АО «Бумажная фабрика «Коммунар». На 63-летнего рабочего с крыши упала ледяная глыба. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

В настоящее время выполняются неотложные следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ледяная глыба чуть ли не убила 27-летнего мужчину на улице Бабушкина. Молодой парень попал в больницу с диагностированной закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.