Россияне определили самый надежный для способ хранения денег

Эксперты считают, что на заседании, которое состоится в ближайшее время, вновь произойдет рост ключевой ставки сразу до 9–9,5%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Эксперты считают, что на заседании, которое состоится в ближайшее время, вновь произойдет рост ключевой ставки сразу до 9–9,5%. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Жители России все чаще кладут свои сбережения в банки под процент, который растет по мере ужесточения денежно-кредитной политики Банка России.

Эксперты считают, что на заседании, которое состоится в ближайшее время, вновь произойдет рост ключевой ставки сразу до 9–9,5%. Таким образом денег на депозитах станет еще больше. При этом, инфляция замедлится, ведь с рынка уйдут средства, которые могли пойти на потребление, а не на сбережение, передают «Известия».

По словам специалистов, рост ставок всегда ведет к перетоку средств населения во вклады.

Начальник отдела анализа банковского и финансового рынков ПСБ Илья Ильин объяснил, что кроме более благоприятных условий, которые стимулируют приток новых денежных средств, на рост объема вкладов в банковской системе оказывают влияние не только эффект капитализации процентов, но и снижение спроса на ипотеку.

Несмотря на это, как заявляет Федор Сидоров из Школы практического инвестирования», россияне все также считают депозиты только как средство сохранения денег, а не как источник дохода или защиту от инфляции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиян предупредили о третьей волне инфляции, которая может прийти во втором полугодии.