Россиян предупредили о третьей волне инфляции, которая может прийти во втором полугодии

Жителей России предостерегли о возможной новой неприятности, которая может произойти уже во второй половине текущего 2022 года. Эксперты предрекают новую волну инфляции.

Это будет уже третья волна, которая потревожит граждан страны. Больше всего она может отразиться на незащищенных слоях населения: пенсионерах, малообеспеченных гражданах и людях с шатким материальным положением. Грядущая инфляция может сильно повысить цены на продукты, об этом сообщает первый вице-премьер России Андрей Белоусов, как отметило PRIMPRESS.

По словам Белоусова, пандемия коронавирусной инфекции серьезно повлияла на экономику многих стран мира, нанеся ей серьезный удар. Россия также не стала исключением. Стоит напомнить, что по итогам 2021 года уровень инфляции в стране превысил 8,5%. Рост заболеваемости граждан в стране в результате привел к тому, что макроэкономические балансы были сдвинуты.

Все началось с первой волны инфляции, которая посетила России. За ней благополучно для себя, но не для граждан, последовала и вторая, которая длится по сей день. Казалось бы, дождаться и пережить осталось чуть-чуть, но не тут то было: вслед за парой стремительно нахлынувших волн может прийти и третья, которая не менее болезненно отразится на ценах и состоянии жителей России.

Предсказание третье волны инфляции не несет в себе ничего хорошего кроме значительного роста цен на продукты после июня 2022 года. При этом раньше чиновники не допускали мысли, что инфляция во второй половине года снова может подрасти.

По последним данным Росстата, можно заключить, что цены растут и не собираются останавливаться. Отмечается, что на 28 января годовая инфляция в России разогналась уже до 8,82%, что стало новым абсолютным рекордом с 2016 года. Таким образом за последний год инфляция выросла в 1,7 раза. При этом с начала пандемии коронавируса рост цен набрал скорость уже в четыре раза больше. Заметно подорожание практически на все продукты: сахар, гречку, говядину, масло, морковь и другие.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по заявлению российских властей, пенсии вырастут за 8,5%. Уже весной граждане смогут получат выплаты по новому перерасчету.