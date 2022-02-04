Уже в апреле пожилые россияне получат рекордно проиндексированную пенсию

Уже в апреле пожилые россияне получат рекордно проиндексированную пенсию
Уже в апреле пожилые россияне получат рекордно проиндексированную пенсию. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В текущем 2022 году, по заявлению российских властей, пенсии вырастут за 8,5%. Уже в апреле граждане смогут получат выплаты по новому перерасчету.

С 1 апреля 2022 года в России будет произведена рекордная в сравнении с предыдущими годами индексация социальных и гос-выплат, которая составит 8,6%. В ушедшем 2021 году ПФР повышало отчисления только на 7,7%, отмечает PRIMPRESS.

При этом член Комитета Госдумы по труду Светланы Бессараб пообещала, что «на деле» индексация может пройти по ещё более увеличенному проценту.

В последние несколько лет в России отмечался прирост в индексации выплат только на 2-3% максимум. Последний заявленный уровень стал абсолютным рекордом в связи с ростом инфляции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что С 1 августа этого года страховые пенсии работающих пенсионеров в России будут скорректированы на три коэффициента.

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