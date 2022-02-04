Работающим пенсионерам пообещали увеличить выплаты с 1 августа

С 1 августа этого года страховые пенсии работающих пенсионеров будут скорректированы на три коэффициента. Общий размер надбавки составит не более 315 рублей.

Социальную часть пособия с 1 апреля проиндексируют на 7,7% до 6 401,1 рублей. Такую сумму начислят пожилым людям, у которых отсутствует пенсионный стаж для получения страховой пенсии.

Государственная пенсии, проиндексированная на 7,7% с 1 апреля текущего года, полагается чиновникам, космонавтам, летчикам-испытателям и тем, кто трудился в сфере федеральной государственной гражданской службы и вышел на пенсию по выслуге лет, инвалидности или по иным причинам. Отметим, что государственная пенсия составляет от 45% до 75% от заработной платы на рабочем месте.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Пенсионный фонд, разморозки индексации пенсий работающих пенсионеров в 2022 году не ожидается.

Вероятно, в результате ежегодного планового перерасчета в августе-сентябре, прибавится около 300 рублей к пособию. При этом 9 миллионов работающих пенсионеров ждут именно индексаций выплат, которые позволят наравне с неработающими пожилыми гражданами получать полную пенсию.

В 2016 году решение правительства заморозить выплаты работающим пенсионерам стало для них плохой новостью. Видимо, власти считают, что работающие пожилые граждане сами в состоянии себя обеспечивать. С 4 июля 2020 года в Конституции РФ появилась норма об обязательной индексации пенсий, которая должна выполняться не менее, чем раз в год.

«Причем оговорок о работающих пенсионерах там нет. Соответственно, к вопросу могут вернуться после Нового года», — говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Напомним, после указа президента Владимира Путина размер страховой части проиндексируют на 8,4%. Но не повлияет на размер пенсий для трудящихся людей пенсионного возраста, поскольку их ежемесячные нерабочие выплаты не попадают под ежегодную индексацию. Пересчитывается только страховая часть пенсии и только у неработающих пенсионеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Пенсионный фонд Российской Федерации заявил о приятном для российских пожилых людей нововведении, которое вступило в силу с 1 января 2022 года и коснется всех, кто получает минимальные пенсии по своему региону.