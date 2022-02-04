Работающим пенсионерам пообещали увеличить выплаты с 1 августа

Работающим пенсионерам пообещали увеличить выплаты с 1 августа
Пенсионные коэффициенты - это личный вклад россиянина в будущую пенсию. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

С 1 августа этого года страховые пенсии работающих пенсионеров будут скорректированы на три коэффициента. Общий размер надбавки составит не более 315 рублей.

Социальную часть пособия с 1 апреля проиндексируют на 7,7% до 6 401,1 рублей. Такую сумму начислят пожилым людям, у которых отсутствует пенсионный стаж для получения страховой пенсии.

Государственная пенсии, проиндексированная на 7,7% с 1 апреля текущего года, полагается чиновникам, космонавтам, летчикам-испытателям и тем, кто трудился в сфере федеральной государственной гражданской службы и вышел на пенсию по выслуге лет, инвалидности или по иным причинам. Отметим, что государственная пенсия составляет от 45% до 75% от заработной платы на рабочем месте.

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на Пенсионный фонд, разморозки индексации пенсий работающих пенсионеров в 2022 году не ожидается.

Вероятно, в результате ежегодного планового перерасчета в августе-сентябре, прибавится около 300 рублей к пособию. При этом 9 миллионов работающих пенсионеров ждут именно индексаций выплат, которые позволят наравне с неработающими пожилыми гражданами получать полную пенсию.

В 2016 году решение правительства заморозить выплаты работающим пенсионерам стало для них плохой новостью. Видимо, власти считают, что работающие пожилые граждане сами в состоянии себя обеспечивать. С 4 июля 2020 года в Конституции РФ появилась норма об обязательной индексации пенсий, которая должна выполняться не менее, чем раз в год.

«Причем оговорок о работающих пенсионерах там нет. Соответственно, к вопросу могут вернуться после Нового года», — говорит старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Напомним, после указа президента Владимира Путина размер страховой части проиндексируют на 8,4%. Но не повлияет на размер пенсий для трудящихся людей пенсионного возраста, поскольку их ежемесячные нерабочие выплаты не попадают под ежегодную индексацию. Пересчитывается только страховая часть пенсии и только у неработающих пенсионеров.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Пенсионный фонд Российской Федерации заявил о приятном для российских пожилых людей нововведении, которое вступило в силу с 1 января 2022 года и коснется всех, кто получает минимальные пенсии по своему региону.

выплаты пенсии пенсионеры


 

Новости партнеров
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Симптомы нового штамма коронавируса «омикрон» и чем его лечить дома
Врачи назвали ягоду, продлевающую жизнь
Врачи назвали ягоду, продлевающую жизнь
Терапевт рассказал об опасности применения антибиотиков во время лечения
Терапевт рассказал об опасности применения антибиотиков во время лечения "омикрона"
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Выходные унесли жизни пятерых известных личностей: страна лишилась не только Куравлева и Мережко
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Работающим пенсионерам пообещали увеличить выплаты с 1 августа
«Точку не ставим»: добровольцы «Команды 47» помогают ...
Петербург накрыл плотный туман
Известный лама рассказал, как не стать жертвой манипуляций коучей
4 февраля на карты «Мир» придет минимум 7 000 рублей
Новый автобус 245 поможет жителям новостроек Красного Села добираться до ...
Простая формула для расчета пенсии
Экономисты перевели пенсию времен СССР в российские рубли