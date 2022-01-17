Изменения для всех, у кого пенсия от 9 до 23 тысяч рублей

Пенсионный фонд Российской Федерации заявил о приятном для российских пожилых людей нововведении, которое вступило в силу с 1 января 2022 года и коснется всех, кто получает минимальные пенсии по своему региону.

Минимальными называют пенсии, которые равны прожиточному минимуму. Сумма устанавливается по каждому отдельному региону и сильно разнится. И хотя сам термин «минимальная пенсия» законодательно не существует, многие пожилые люди ежемесячно получают минимальные выплаты. А часто при расчете пенсии сумма оказывается даже ниже прожиточного минимума. Чтобы люди могли хоть как-то жить, государство назначало социальную выплату, компенсирующую разницу между высчитанной пенсией и прожиточным минимумом по региону. Получали ее все пенсионеры.

Сумма, необходимая для выживания, сильно отличается в разных регионах и составляет от 8 880 (Татарстан) до 23 400 рублей (Чукотка). Размер прожиточного минимума ежегодно пересчитывается и корректируется. Вот только официальные пенсии могут не дотянуть и до этой сумму.

Государственную пенсию автоматически «дотягивали» до минимальной. А вот гражданам, чья собственная назначенная пенсия оказывалась ниже прожиточного минимума, приходилось писать заявления о доплате. Но после предоставления всех необходимых документов и эта категория пожилых граждан могла рассчитывать на минималку.

В этом году приморская пенсионерка отправилась в ПФР, чтобы узнать, какие документы необходимы для увеличения пенсии и куда писать заявление о социальной доплате. Пенсия, которую женщине назначили, была ниже прожиточного минимума и составляла всего 9 200 рублей. Ответ сотрудников Пенсионного фонда приятно удивил.

Оказывается, с 1 января 2022 года заявления для получения доплат не нужны: все пенсии будут автоматически повышены до минимального прожиточного минимума. Никаких заявлений и документов пенсионерам собирать не придется. Нововведение коснется всех граждан, которые получают минимальную пенсию, вне зависимости от региона проживания.