В петербургском метро заметили женщину в «кошачьей» шубе

Женщина выбрала для себя шубу с принтом кошки. Фото: скриншот «Аварийный Петербург»

Женщина выбрала для себя шубу с принтом кошки. Фото: скриншот «Аварийный Петербург»

Цвет зимней одежды одной из пассажирок метрополитена Петербурга очень походил на кошачий окрас.

Принт шубки женщины, как отмечали очевидцы происходящего, был точь-в-точь, как окрас камышового кота. О любительнице выглядеть экстравагантно рассказали читатели Telegram-канала «Аварийный Петербург».

«Тем временем в петербургском метро замечена женщина в шубе из котиков», – говорится в подписи под публикацией.

Интересно, что пояс шубы женщины очень похож на сплетение нескольких хвостов котиков.

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