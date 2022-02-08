В петербургском метро заметили женщину в «кошачьей» шубе

Цвет зимней одежды одной из пассажирок метрополитена Петербурга очень походил на кошачий окрас.
Принт шубки женщины, как отмечали очевидцы происходящего, был точь-в-точь, как окрас камышового кота. О любительнице выглядеть экстравагантно рассказали читатели Telegram-канала «Аварийный Петербург».
«Тем временем в петербургском метро замечена женщина в шубе из котиков», – говорится в подписи под публикацией.
Интересно, что пояс шубы женщины очень похож на сплетение нескольких хвостов котиков.
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