В «Ленэкспо» развернули 200 дополнительных коек для ковид-пациентов

В «Ленэкспо» развернули 200 дополнительных коек для ковид-пациентов
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный оспиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин г

В седьмом павильоне временного госпиталя «Ленэкспо» в Петербурге развернули 200 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комздрава, число коек для больных ковидом в седьмом павильоне достигло 600, а во всем госпитале — 2 тыс..

Ранее телеканал «Санкт-Петербург» сообщал, что с 21 февраля QR-коды будут получать не только те, кто привился или переболел. Министерство здравоохранения РФ выпустило приказ, согласно которому люди, в крови которых есть антитела к коронавирусу, тоже смогут получить QR-коды. Для этого им потребуется сдать соответствующий тест.

С начала пандемии в России выявлено 13 147 666 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 336 721 летальный исход, выздоровели 10 706 142 человека.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперты предполагают о переходе коронавируса в разряд эндемических заболеваний. Он не исчезнет, отмечают специалисты, а просто станет эндемическим.

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