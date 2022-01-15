В ВОЗ предполагают, что коронавирус никогда не исчезнет

В ВОЗ предполагают, что коронавирус никогда не исчезнет
В ВОЗ предполагают, что коронавирус никогда не исчезнет. Фото: pexels.com

Специалисты предположили, что коронавирусная инфекция может стать эндемическим заболеванием.

Он не исчезнет, отмечают специалисты, а просто станет эндемическим. Об этом рассказала представитель всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Мы научились от него лечиться и защищаться. Очень важно понять, что нам надо вспышку инфекции сейчас ограничить и снизить число уязвимых, иначе мы не сможем прогнозировать, какие новые штаммы будут появляться», — заявила Вуйнович.

Представитель ВОЗ отметила, что кроме вакцинации на настоящий момент важно соблюдать и другие меры предосторожности, такие как ношение защитных масок и избегание больших скоплений людей в замкнутых пространствах.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что некоторые препараты могут стать препятствием к выработки антител против коронавирусной инфекции, отмечает специалист.

антиковидные меры ВОЗ коронавиурс Россия


 

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