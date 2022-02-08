Гречка, сосиски и пельмени: какие продукты подорожали за год

В сложные времена гречка становится едва ли не символом борьбы с трудностями. Фото: pixabay.com

В сложные времена гречка становится едва ли не символом борьбы с трудностями. Фото: pixabay.com

В России за прошедший год цены на продукты в несетевой рознице страны выросли в среднем на 10%. Больше всего подорожали гречка, пельмени и сосиски.

Как сообщает РИА «Новости», гречка подорожала почти на четверть – цена на этот популярный у россиян продукт выросла на 24%. При этом сосиски подорожали на 22%, а пельмени – на 21%.

Кроме того, в цене подросли пряники и вафли, пюре и лапша быстрого приготовления, сигареты – они подорожали от 14 до 18%. Цена а алкоголь повысились на 4%.

По словам экспертов, за последний месяц цены на продукты выросли на 1%. Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург«, цены пока не поменялись на растительное масло, чай, конфеты и детские напитки. Кроме того, некоторые продукты подешевели. В частности, на 3% снизились цены на творог и какао, а кефир, майонез, детская молочка и растворимый кофе подешевели на 1%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в прошедшем году цены на продовольственные товары выросли во всем мире. Данные мировых аналитических агентств называют цифру в 28,1%. По информации от ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация) ООН основное подорожание коснулось сахара и растительных масел.