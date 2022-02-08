Малышева назвала симптомы для неотложного вызова врача при «омикроне»

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, при каких признаках ОРЗ следует немедленно вызвать врача.

Она отметила, симптомы ОРЗ часто могут быть признаком заражения «омикроном».

«Косвенно о том, что вы болеете омикроном, может свидетельствовать либо бессимптомное течение, потому что 50 процентов людей не имеют никаких симптомов, либо очень легкое течение в виде ОРЗ, когда болезнь проходит за один-три дня», — написала врач в Instagram.

По словам Малышевой, вызывать врача нужно, если температура тела выше 38,5 градуса держится в течение трех дней и более, а жаропонижающие не спасают. Кроме того, за медицинской помощью следует обратиться при появлении одышки.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.