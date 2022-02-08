В США прокомментировали немедленное ужесточение санкций против «Северного потока – 2»

В США прокомментировали немедленное ужесточение санкций против «Северного потока – 2»
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США выступают против немедленного ужесточения санкций против «Северного потока – 2».

«Есть разногласия между нами <…> и некоторыми в конгрессе, с теми, кто полагает, что введение санкций в отношении «Северного потока» сейчас будет эффективным. Мы не соглашаемся. Мы считаем, что это средство воздействия», — заявила она в рамках еженедельного брифинга, видеозапись которого опубликована на официальном YouTube-канале Белого дома.

Напомним, что в рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложили трубопровод для доставки российского газа в страны Европы. Мощность газопровода — 55 млрд кубических метров газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занималась компания Nord Stream 2 AG.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уложена последняя труба второй нитки «Северного потока — 2».

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