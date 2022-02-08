Овечкин сдал отрицательный тест на коронавирус и вернулся к тренировкам

Овечкин сдал отрицательный тест на коронавирус и вернулся к тренировкам
Нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Фото: nhl.com/ru

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сдал отрицательный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Об этом рассказал журналист Саманта Пелл на своей странице в Twitter.

Во вторник, 8 февраля, хоккеист получил возможность присоединиться к команде и возобновить тренировки в общей группе.

Из-за ковида он был вынужден пропустить Матч звезд НХЛ. Напомним, Овечкин отказался от участия в Матче звезд в 2019 и 2020 годах.

В этом сезоне он забросил 29 шайб и отдал столько же результативных передач в 44 играх.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Оттавой Сенаторз» и побил достижение канадца Уэйна Гретцки.

«Вашингтон Кэпиталз» александр овечкин кхл


 

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