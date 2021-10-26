Овечкин превзошел рекорд канадца Гретцки в НХЛ

Нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче с «Оттавой Сенаторз» и побил достижение канадца Уэйна Гретцки.

За все свои матчи в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Овечкин оформил 84 дубля на выездных матчах. Таким образом российский хоккеист обновил рекорд лиги.

Предыдущий рекорд принадлежал Уэйну Гретцки (83). На третьей строчке остается Бобби Халл (72), следом — Фил Эспозито (64). Пятым идет Марио Лемье (63).

Встреча с «Оттавой Сенаторз» прошла в Оттаве и завершилась победой американцев со счетом 7:5. Эта игра стала для Овечкина 151-й за карьеру в лиге, где он оформил как минимум один дубль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в списке снайперов НХЛ Александр Овечкин вышел на пятое место.