В Новгороде на женщину с детской коляской обрушилась наледь

Падающие с крыш глыбы льда являются серьезной угрозой для жителей Петербурга. Фото: pixabay.com

Падающие с крыш глыбы льда являются серьезной угрозой для жителей Петербурга. Фото: pixabay.com

В Великом Новгороде на женщину с коляской, в которой находился ребенок, упала наледь.

Инцидент случился 8 феврале в районе дома 26 по улице Октябрьской возле почтового отделения, сообщают «Новгородские ведомости». По предварительной информации, женщина получила травмы спины и головы. К счастью, ребенок не пострадал.

Произошедшим заинтересовалась региональная прокуратура.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка работе управляющей компании, в ведении которой находится этот дом.

Похожий инциденте произошел в Северной столице. Снег, упавший с крыши шестиэтажного дома в центре Петербурга, придавил маленького мальчика в коляске. Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу накануне примерно в 16 часов. Крошке врачи поставили диагноз: ушиб живота. Состояние маленького пациента оценили как удовлетворительное.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что чистильщика снега на Большом Сампсониевском проспекте пришибло льдиной.