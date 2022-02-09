Эксперт рассказала, почему не стоит выбрасывать чеки, и чем они могут быть полезны

Эксперт рассказала, почему не стоит выбрасывать чеки, и чем они могут быть полезны
Эксперт рассказала, почему не стоит выбрасывать чеки, и чем они могут быть полезны. Фото: Pixabay

Многие граждане пренебрегают чеками после покупок в магазинах, выбрасывая их или оставляя на кассе. Между тем, по мнению эксперта, делать так не нужно потому, что чеки — это единственная хорошая гарантия и защита прав потребителя.

Несмотря на то, что товар можно вернуть и без чека по закону «О защите прав потребителей» доцент факультета права НИУ ВШЭ Александра Касаткина не рекомендует избавляться от бумажек, потому что процесс затянется, вызывая трудности. Об этом пишет «Прайм».

По ее мнению, чек — это доказательство покупки, сделки «купли-продажи». очень ответственно нужно подойти к чекам от банкоматов, подчеркнула эксперт. В них может быть спрятана личная информация клиента, например, номер телефона или последние цифры банковской карты. Также чек поможет обменять случайно выданную банкоматом фальшивую купюру.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что одним из способов сэкономить на покупке недвижимости является приобретение жилья человека, признанного банкротом, но тут следует соблюдать осторожность.

банкомат магазин Россия чек


 

Новости партнеров
Скончалась итальянская актриса Моника Витти
Скончалась итальянская актриса Моника Витти
"Уханьская тоска": Стас Пьеха рассказал, почему забыл дорогу к дому знаменитой бабушки
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
«Постомикронный» синдром: от потери голоса до сосудистого спазма
Перепутал папки: Борис Джонсон
Перепутал папки: Борис Джонсон "дал маху" во время встречи с Зеленским в Киеве
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Эксперт рассказала, почему не стоит выбрасывать чеки, и чем они могут быть ...
ПФР предоставит неработающим родителям от 25 до 33 тысяч
Мужчина организовал нарколабораторию в своем доме в Гатчинском районе
В Тосненском районе обнаружен сильно избитый труп охранника базы ...
Студентку петербургской академии госпитализировали в тяжелом состоянии ...
Водитель фуры вылетел из кабины после ДТП с еще тремя большегрузами на М-11
Возбуждено уголовное дело по факту неудачных посиделок на Пионерской, ...
В Петербурге ожидаются 4-балльные пробки в среду утром