Эксперты напомнили о «подводных камнях» покупки банкротной квартиры

Эксперты напомнили о &#171;подводных камнях&#187; покупки банкротной квартиры
Ремонт в малоквартирных домах остается нерешенным вопросом. Фото: Pixabay

Старший юрисконсульт «МИЭЛЬ» Анастасия Ромашова рассказала, что одним из способов сэкономить на покупке квартиры является приобретение жилья человека, признанного банкротом, но тут следует соблюдать осторожность.

После того, как тот или иной гражданин признается судом банкротом, банк выставляет имеющуюся у этого человека недвижимость на торги через аукцион, сообщает агентство «Прайм». По словам эксперта, такое жилье обычно идет с хорошей скидкой.

Она предупредила: покупая такую квартиру, нужно в первую очередь проверить, чтобы бывшие собственники не были в этой квартире прописаны и физически не проживали в ней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что казалось бы, цены на недвижимость в России достигли максимальных высот, для граждан эта тема стала номер один в последнее время. Отмечается, что это далеко не конец взрывного роста.

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