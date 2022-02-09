Менее, чем за неделю инфляция в России ускорилась до 8,73%

Менее, чем за неделю инфляция в России ускорилась до 8,73%
Цена на продукты продолжают расти. Фото: pixabay

Всего за шесть дней инфляция в Российской Федерации ускорилась на 0,29%.

Это произошло в период с 29 января по 4 февраля. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики.

По информации Росстата, в годовом выражении потребительские цены выросли с 8,39% в декабре прошлого года до 8,73% в январе текущего. Однако Министерство экономики России оценивает рост цен в годовом выражении в 8,8%.

Так, за минувшую неделю рост цен наиболее заметен по огурцам (4,2%), капусте (3,1%), помидорам (2,4%), бананам (1,8%), моркови (1,7%) и шоколадным конфетам (1,1%).

К слову, пшено стало дешевле на 0,7%, свинина упала в цене на 0,4%, а мясо курицы и яйца — на 0,3%, баранина, мороженая рыба и подсолнечное масло — на 0,1%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какие продукты подорожали за год.

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