Конгресс США не успел проголосовать по санкциям против России

Республиканцы и демократы не могут договориться, насколько эффективными будут меры против РФ. Фото: pixabay.com

Республиканцы и демократы не могут договориться, насколько эффективными будут меры против РФ. Фото: pixabay.com

Американский Конгресс не успел рассмотреть законопроект о санкциях против России. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Речь идет о санкциях на случай эскалации ситуации вокруг Украины. Палата представителей США ушла на каникулы в среду, 9 февраля, так и не проголосовав по новелле. Она возобновит работу только 28 февраля.

По данным агентства, республиканцы и демократы не могут договориться, насколько эффективными будут меры против РФ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия не намеревается вторгаться на Украину. Напомним, Владимир Путин лично ознакомился с ответом США по предложениям о гарантиях безопасности, ему уже передали письменный ответ. Российской стороне передали письменный ответ Белого дома 26 января на ранее представленный РФ проект двустороннего договора о гарантиях безопасности.