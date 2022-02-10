Егор Крид покинул Россию и стал резидентом ОАЭ

Егор Крид покинул Россию и стал резидентом ОАЭ
Егор Крид. Фото: instagram.com

Российский музыкант Егор Крид сообщил, что покинул Россию. Артист стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

У себя в соцсетях он показал фото своего паспорта с видом на жительство в ОАЭ. На другом снимке Крид красуется в традиционной арабской одежде — белой кандуре.

«Резидент ОАЭ. P. S. Теперь можно иметь много жен?» — написал исполнитель под фото в Instagram.

Пользователи Сети поздравили музыканта с новым статусом.

«Ты хотя бы одну найди для начала», — пошутили они.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тимати вызвал Крида на бой. Конфликт между популярными исполнителями начался после того, как Тимати стал участником шоу «Холостяк».

егор крид оаэ эмиграция


 

Новости партнеров
Как лечиться от «омикрона» дома: врачи посоветовали, что принимать
Как лечиться от «омикрона» дома: врачи посоветовали, что принимать
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Год будет сложным: тибетские монахи сделали прогноз для России
Британский лыжник Масгрейв назвал дикостью золото Большунова на Олимпиаде в Пекине
Британский лыжник Масгрейв назвал дикостью золото Большунова на Олимпиаде в Пекине
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
«Не живу, а существую»: Стас Пьеха объяснил, почему «забыл» про бабушку
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Егор Крид покинул Россию и стал резидентом ОАЭ
Не на ИВЛ: стали известны подробности о лечении Жириновского
Юрист рассказал, какой штраф в России могут увеличить в 40 раз
В Минэкономразвития сообщили о «черном лебеде» для курса рубля
В России предложили новую льготу для многодетных семей
Поклонская рассказала, чем займется на новом месте работы
Росздравнадзор усилил контроль за лекарствами и запасами вакцин от коронавируса
Россияне рассказали, сколько накопили на черный день