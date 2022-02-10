Егор Крид покинул Россию и стал резидентом ОАЭ

Российский музыкант Егор Крид сообщил, что покинул Россию. Артист стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

У себя в соцсетях он показал фото своего паспорта с видом на жительство в ОАЭ. На другом снимке Крид красуется в традиционной арабской одежде — белой кандуре.

«Резидент ОАЭ. P. S. Теперь можно иметь много жен?» — написал исполнитель под фото в Instagram.

Пользователи Сети поздравили музыканта с новым статусом.

«Ты хотя бы одну найди для начала», — пошутили они.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тимати вызвал Крида на бой. Конфликт между популярными исполнителями начался после того, как Тимати стал участником шоу «Холостяк».