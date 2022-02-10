С 1 марта пенсионеров ждет прибавка к пенсии

11 февраля пройдет заседание Совета Федерации, на котором планируется принять законопроект о повышении пенсионных выплат некоторым категориям пожилых людей. Как пояснила Оксана Красовская, ведущий юрист «Европейской юридической службы», речь идет о военных пенсионерах и гражданах России старше 80 лет.
В случае принятия закона, начиная с 1 марта военные пенсионеры получат увеличенные выплаты за первый весенний месяц, а также доплату за первые два месяца 2022 года. Люди старше 80 лет также получат повышенные выплаты, рассказала Красовская Life.
По закону людям, достигшим возраста 80 лет и более, фиксированная страховая часть пенсии удваивается. В 2022 году фиксированная выплата составляет 6 564 рубля. Соответственно, люди старше 80 лет получат в два раза больше – 13 128 рублей.
Региональные коэффициенты тоже учитываются при определении фактической суммы пенсии. Например, для жителей регионов Крайнего Севера и территорий, приравненных к ним, пенсии умножаются на региональный коэффициент.
Красовская особо отметила, что все повышения пройдут автоматически, никуда ходить с заявлениями пенсионерам не нужно.
Повышение выплат коснется и инвалидов, которые с марта получили I группу, а до этого у них была II. Фиксированная часть выплат для них будет увеличена и составит сумму, равную выплатам для граждан старше 80 лет.
А вот в случае, если пенсионер старше 80 лет и у него первая группа инвалидности, пенсионные выплаты повышаться не будут. Красовская объяснила, что увеличение выплат уже было проведено в части пенсии по инвалидности.
Подать заявление и получить прибавку также могут:
- Пенсионеры, у которых есть на попечении иждивенцы. Для этой категории прибавка составит на 1/3 фиксированной выплаты;
- Люди, выработавшие минимальный трудовой стаж на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним территориях. Для назначения прибавки стаж работы на Севере должен быть не меньше 15 лет. А общий трудовой стаж для мужчин и женщин – 25 и 20 лет соответственно;
- Пенсионерам, переехавшим в марте на Север или территории, приравненные к Крайнему Северу, пенсии будут повышены на районный коэффициент. Но только при условии, что пенсионное дело гражданин привезет с собой;
- Пенсионеры, проживающие в сельской местности более 30 лет, тоже могут обратиться за надбавкой. Им будет пересчитана страховая часть пенсии по старости и/или инвалидности. Надбавка будет выплачена в том случае, если в момент выхода на пенсию гражданин не успел выработать сельский стаж.