С 1 марта пенсионеров ждет прибавка к пенсии

Речь идет о военных пенсионерах и гражданах России старше 80 лет. Фото: Pixabay

Речь идет о военных пенсионерах и гражданах России старше 80 лет. Фото: Pixabay

11 февраля пройдет заседание Совета Федерации, на котором планируется принять законопроект о повышении пенсионных выплат некоторым категориям пожилых людей. Как пояснила Оксана Красовская, ведущий юрист «Европейской юридической службы», речь идет о военных пенсионерах и гражданах России старше 80 лет.

В случае принятия закона, начиная с 1 марта военные пенсионеры получат увеличенные выплаты за первый весенний месяц, а также доплату за первые два месяца 2022 года. Люди старше 80 лет также получат повышенные выплаты, рассказала Красовская Life.

По закону людям, достигшим возраста 80 лет и более, фиксированная страховая часть пенсии удваивается. В 2022 году фиксированная выплата составляет 6 564 рубля. Соответственно, люди старше 80 лет получат в два раза больше – 13 128 рублей.

Региональные коэффициенты тоже учитываются при определении фактической суммы пенсии. Например, для жителей регионов Крайнего Севера и территорий, приравненных к ним, пенсии умножаются на региональный коэффициент.

Красовская особо отметила, что все повышения пройдут автоматически, никуда ходить с заявлениями пенсионерам не нужно.

Повышение выплат коснется и инвалидов, которые с марта получили I группу, а до этого у них была II. Фиксированная часть выплат для них будет увеличена и составит сумму, равную выплатам для граждан старше 80 лет.

А вот в случае, если пенсионер старше 80 лет и у него первая группа инвалидности, пенсионные выплаты повышаться не будут. Красовская объяснила, что увеличение выплат уже было проведено в части пенсии по инвалидности.

Подать заявление и получить прибавку также могут: