Медики назвали симптомы, которые могут указывать на развитие рака почки

Медики назвали симптомы, которые могут указывать на развитие рака почки
Медики назвали симптомы, которые могут указывать на развитие рака почки. Фото: Pixabay

Некоторые симптомы рака почки могут сразу не броситься в глаза, поэтому болезнь диагностируют слишком поздно. Эксперты назвали целых 12 признаков, которые могут стать звоночками, чтобы сходить к врачу.

По мнению медиков, выявить рак почки можно, прежде всего, по дискомфорту в нижней части спины и боку. Об этом пишет The Sun.

Эксперты утверждают, что в 75% случаев пациенты с раком почек жалуются на один или несколько вышеуказанных симптомов. Так может проявиться боль в пояснице и боку, и, кроме того, припухлость.

Также на рак почки может указывать кровь в моче, отсутствие аппетита, повышенное артериальное давление, высокая температура, ночная потливость, опухшие лимфатические узлы на шее, боль в костях, кровь при кашле, температура, гипертония и хроническая усталость.

Чаще всего болезнь появляется у людей старше 60 лет, отметили специалисты. Около 42% пациентов обращаются в больницу с раком на поздней стадии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что риск развития рака помогут снизить некоторые полезные привычки, связанные со здоровым образом жизни.

болезнь признаки рак почки Россия


 

Новости партнеров
Врач назвал первые симптомы
Врач назвал первые симптомы "стелс-омикрона"
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
Пассажиры метро в Петербурге заметили женщину в «кошачьей» шубе
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
В день своего 85-летия умерла советская актриса Эрлена Осипович
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
Российские фигуристы остались без победы в короткой программе на Играх в Пекине
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Медики назвали симптомы, которые могут указывать на развитие рака почки
С 1 марта пенсионеров ждет прибавка к пенсии
К ВНИИБ на 2-м Муринском стягиваются градозащитники и полиция
С первого апреля в Петербурге откроется новый маршрут 251
Финансист озвучил справедливый курс евро
В проекте Setl Group появился космический музей
В Комздраве рассказали, как получить QR-код по тесту на антитела
«Беременна в 54»: пенсионерка ждала ребенка, но молодой жених ...