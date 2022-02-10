Медики назвали симптомы, которые могут указывать на развитие рака почки

Медики назвали симптомы, которые могут указывать на развитие рака почки. Фото: Pixabay

Медики назвали симптомы, которые могут указывать на развитие рака почки. Фото: Pixabay

Некоторые симптомы рака почки могут сразу не броситься в глаза, поэтому болезнь диагностируют слишком поздно. Эксперты назвали целых 12 признаков, которые могут стать звоночками, чтобы сходить к врачу.

По мнению медиков, выявить рак почки можно, прежде всего, по дискомфорту в нижней части спины и боку. Об этом пишет The Sun.

Эксперты утверждают, что в 75% случаев пациенты с раком почек жалуются на один или несколько вышеуказанных симптомов. Так может проявиться боль в пояснице и боку, и, кроме того, припухлость.

Также на рак почки может указывать кровь в моче, отсутствие аппетита, повышенное артериальное давление, высокая температура, ночная потливость, опухшие лимфатические узлы на шее, боль в костях, кровь при кашле, температура, гипертония и хроническая усталость.

Чаще всего болезнь появляется у людей старше 60 лет, отметили специалисты. Около 42% пациентов обращаются в больницу с раком на поздней стадии.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что риск развития рака помогут снизить некоторые полезные привычки, связанные со здоровым образом жизни.